Ханты-Мансийск, , 19:03 — REGNUM В Югре утром 1 сентября при столкновении автобуса и грузовика на 51-м км дороги Сургут-Когалым пострадали семь вахтовых рабочих и водитель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Автобус вёз на месторождение сотрудников «Сургутнефтегаза». В социальных сетях опубликовано видео аварии, судя по котором у можно предположить, что автобус врезался в стоящий на обочине большегруз.

Причины ДТП устанавливаются. О состоянии пострадавших не сообщается.