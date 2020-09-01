Львов, Украина, 1 сентября 2020, 18:02 — REGNUM Во Львовской области члены семей бастующих шахтёров остановили движение на международной трассе Львов — Рава-Русская. Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 1 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Протестующие требуют от властей Украины погасить задолженность перед шахтёрами по заработной плате на общую сумму 61,54 млн гривен или более $2,2 млн.
Волынец отметил, что бастующие шахтёры не получали зарплату с марта 2020 года. В знак протеста 28 горняков спустились в шахту и остаются под землёй до сих пор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ивано-Франковска устроили акцию протеста против повторного ужесточения карантина в городе.
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