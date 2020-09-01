Киев, 1 сентября 2020, 17:40 — REGNUM США обратились к правоохранительным органам Украины с призывом расследовать нападение на участников «марша равенства» в Одессе. Соответствующее сообщение опубликовано 1 сентября на странице посольства в социальной сети Twitter.
Напомним, в Одессе в результате потасовки между членами ЛГБТ-сообщества и националистами пострадали двое полицейских.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобными призывами выступили посольства Швейцарии и Великобритании.
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