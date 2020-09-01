Кабул, 1 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Вертолёт ВВС Афганистана потерпел крушение на территории афганской провинции Тахар, сообщает 1 сентября телеканал TOLOnews.
По информации телеканала, вертолёт перевозил афганских военных и из-за технической неисправности совершил аварийную посадку.
Причины неисправности не уточняются.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в афганской провинции Баглан разбился военный вертолёт.
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