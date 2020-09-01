Бугульма, Татария, , 16:50 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту гибели бугульминского предпринимателя. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным ведомства, мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в результате нападения. Позже он скончался в больнице.

Предварительно сообщается, что по «горячим следам» задержан 54-летний иностранец, проживавший в городе Самаре.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных СМИ, погиб предприниматель, владелец торговой сети «Изобилие» Евгений Деданин. В сентябре 2018 года он оборонялся от разбойного нападения и убил двоих грабителей, напавших на его дом.

Отмечалось, что нападавшие также были жителями Самарской области.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Позднее в республиканской прокуратуре сочли, что решение о возбуждении уголовного дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, который убил двоих напавших на его дом грабителей, является незаконным и подлежит отмене.

По факту разбойного нападения также было возбуждено дело по ст. 162 УК РФ.

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