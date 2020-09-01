Бугульма, Татария, , 16:23 — REGNUM В Бугульме убит предприниматель, владелец торговой сети «Изобилие» Евгений Деданин. По предварительной информации, мужчина был застрелен около одного из ресторанов.

Он был госпитализирован в местную больницу, но от полученного ранения скончался, сообщает «Бизнес-online» со ссылкой на осведомленные источники.

Также уточняется, что подозреваемый в совершении преступления задержан. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Деданин оборонялся от разбойного нападения и нанес злоумышленникам множество колото-резаных ранений в жизненно-важные органы. Нападавшие скончались на месте происшествия. Это двое жителей Самарской области. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).

Нападавшие вломились в дом предпринимателя, связали его жену, приятеля и самого хозяина. Под угрозой физической расправы грабители требовали отдать имеющиеся денежные средства. Мужчине удалось освободиться, после чего завязалась драка. Когда хозяин дома выбежал на кухню, схватил нож и стал хаотично им отмахиваться, один из нападающих продолжал угрожать предпринимателю пистолетом, нажимая на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить нож из рук мужчины.

Позднее в республиканской прокуратуре сочли, что решение о возбуждении уголовного дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, который убил двоих напавших на его дом грабителей, является незаконным и подлежит отмене.

Инцидент получил широкий общественный резонанс и обсуждался не только местными изданиями, но и федеральными СМИ.

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