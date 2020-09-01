Кемерово, , 16:14 — REGNUM В Беловском районе Кемеровской обалсти произошло ДТП с участием вахтового автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Предварительно установлено, что 38-летний водитель автобуса ПАЗ, перевозивший работников местного предприятия, в результате переутомления не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем совершил опрокидывание на обочину дороги, — уточнили в ведомстве. — Кроме водителя, в салоне автобуса находились семь пассажиров, никто из них не пострадал. Они были доставлены попутным транспортом до рабочего места, где они были осмотрены медицинским работником».

ДТП произошло в Новокузнецком районе, на 20-м километре автодороги Инской — Менчереп — Дунай Ключ.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.