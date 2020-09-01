Нижний Новгород, , 16:02 — REGNUM Анонимные звонки с сообщением о минировании более чем 20 объектов в Нижнем Новгороде прозвучали сегодня, 1 сентября. В список попали школы, детские сады и взлетная полоса аэропорта «Стригино». Об этом сообщают Нижегородские СМИ.

«В региональном департаменте безопасности подтвердили, что информация об угрозах проходила, ее отработкой занимаются муниципальные службы экстренного реагирования».

В МЧС по Нижегородской области ИА REGNUM сообщили, что сообщения о минировании им не поступали. А представитель аэропорта «Стригино» сообщил, что им «поступило сообщение об угрозе, но сейчас аэропорт работает в штатном режиме».

Напомним, что сообщения о якобы «заложенных взрывных устройствах в зданиях вокзалов, судов и аэропортов в Нижнем Новгороде» от 13 августа не подтвердились.