Стокгольм, , 16:09 — REGNUM Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на пять человек. Такие данные 1 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерло 5 813 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 84 521 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 142 человека.

По состоянию на 1 сентября, 2 569 человек с тяжёлой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.