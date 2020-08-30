Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM Житель Екатеринбурга примерно год прожил в квартире с трупом своей матери. Об этом пишут СМИ.

Неприятную историю журналистам рассказала одна из жительниц дома на улице Ильича. По данным Е1.ru, соседи ощущали неприятный запах, но думали, что это тянет из подвала, так как дом старый. Однажды всё раскрылось. Мужчина, который не нашёл контакта с соседями, вышел из квартиры и забыл запереть дверь. Соседи зашли внутрь и обнаружили разложившийся труп и антисанитарию.

В свердловском управлении СКР подтверждают информацию. По факту произошедшего идёт проверка. Смерть наступила менее года назад. А глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых добавил, что умершей является женщина 1935 года рождения.