Москва, , 10:45 — REGNUM Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землей является несущественной. 30 августа об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Астероид 2011 ES4 приблизится на минимальное расстояние к Земле 1 сентября. В Роскосмосе объяснили, что астероиды из группы Аполлонов, к которой относится и 2011 ES4, часто приближаются к Земле. Только за август текущего года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тыс. км.

В госкорпорации отметили, что после обнаружения новых астероидов специалисты рассчитывают их орбиты и оценивают потенциальную опасность этих объектов для Земли.

«Вероятность столкновения 2011 ES4 [с Землёй] была рассчитана еще в 2011 г. и была признана несущественной», — подчеркнули в Роскосмосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что при максимальном сближении расстояние от Земли до астероида 2011 ES4 сократится до примерно 120 тыс. км, что в втрое меньше расстояния от Земли до Луны.

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