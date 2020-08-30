Донецк, , 09:53 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины два раза за сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 30 августа в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республике в СЦКК.

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В частности, в Горловском направлении была выпущена одна граната из гранатомета АГС и один раз открывался огонь из стрелкового оружия. Огонь из стрелкового оружия открывался один раз также в Мариупольском направлении.

Дополнительно сообщается, что в нарушение соглашений о дополнительных мерах по усилению и контролю режима прекращения огня 29 августа в 15:05 в районе населенного пункта Зайцево (южное) был зафиксирован полет беспилотного летательного аппарата ВСУ.

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Напомним, дополнительные меры по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня (который действует с 21 июля 2019 года) вступили в силу 27 июля 2020 года.