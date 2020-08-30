Порт-Луи, , 07:08 — REGNUM Массовая гибель дельфинов, предположительно, вызванная разливом нефти, стала причиной многотысячных протестов на Маврикии. Об этом 29 августа сообщает агентство Reuters.

Тысячи людей вышли на улицы столицы Маврикия, города Порт-Луи, требуя от властей расследования причин разлива нефтепродуктов из японского корабля MV Wakashio и установления причин смерти около 40 дельфинов, обнаруженных рядом с местом утечки нефти.

Организаторы акции протеста и экологи пояснили, что не доверяют информации, представленной правительством в связи с разливом нефти и массовой гибелью морских млекопитающих. В ответ власти Маврикия заверили граждан, что будет проведено вскрытие всех погибших дельфинов. Кроме того, была создана специальная комиссия по расследованию причин разлива нефти.

На настоящее время специалисты провели вскрытие двух погибших дельфинов. Как сообщили ветеринары, на телах животных не было обнаружено следов нефтепродуктов. Группа экологов Eco-Sud, в свою очередь, настаивает на присутствии во время вскрытия дельфинов гражданских активистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте капитана японского грузового судна MV Wakashio, которое село на мель у берегов Маврикия 25 июля. Позднее, 6 августа, из судна произошла утечка нефтепродуктов, а у береговой линии было найдено около 40 погибших дельфинов. Властями Маврикия был объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: На побережье Маврикия погибли 40 дельфинов