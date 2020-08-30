Портленд, США, , 06:35 — REGNUM Как минимум 19 человек были задержаны за поджог здания Ассоциации полиции в городе Портленде в американском штате Орегон. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции города.

Участники уличных беспорядков в Портленде совершили поджог здания Ассоциации полиции в ночь на 29 августа. Полицейские призвали толпу агрессивно настроенных граждан разойтись, но в ответ протестующие забросали сотрудников полиции камнями. Несколько правоохранителей получили травмы.

Полицейскими были задержаны 19 человек в возрасте от 19 до 52 лет. Также сообщается об одном несовершеннолетнем. Все задержанные были доставлены в полицейский участок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге участниками беспорядков в Портленде здания правительства города.

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