Пекин, , 06:09 — REGNUM До 29 человек возросло число погибших в результате обрушения двухэтажного здания отеля на севере Китая. Об этом 30 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла в китайской провинции Шаньси в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь около 09:40 по местному времени (04:40 мск) 29 августа. Обрушение крыши в отеле «Цзюсянь» произошло во время праздничного банкета. В поисково-спасательных работах приняли участие около 800 человек.

Всего на настоящий момент из-под завалов извлечено 57 человек, из них 29 погибших, 28 пострадавших, среди них семеро с тяжёлыми травмами. Все пострадавшие были госпитализированы, угроза их жизни отсутствует.

Для расследования причин и обстоятельств обрушения была создана специальная комиссия. Расследование находится под контролем комитета по безопасности Госсовета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 погибших в результате обрушения здания отеля на севере Китая.

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