Махачкала, , 05:56 — REGNUM Одиннадцать человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса на автотрассе в Дагестане. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в ночь на 30 августа, около 02:30 мск в Тарумовском районе. По предварительным данным, у рейсового автобуса, направлявшегося из Махачкалы в Москву, отлетело колесо во время движения. Автобус опрокинулся в кювет, пострадали 11 пассажиров из 45.

Все пострадавшие были госпитализированы. Погибших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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