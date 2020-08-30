Монреаль, Канада, , 05:43 — REGNUM Памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815−1891) столкнули с постамента участники акции протеста против расизма в канадском Монреале. Об этом 30 августа сообщает телеканал СBC.

Акция протеста против расизма состоялась в Монреале 29 августа. Демонстранты выступали также за сокращение финансирования полиции. После завершения акции несколько демонстрантов направились в парк, где находился памятник Макдональду. Протестующие привязали к монументу верёвку и стащили его с постамента. При падении у скульптуры отлетела голова.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция начнёт расследование акта вандализма и виновные будут наказаны в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении неизвестными вандалами памятника бывшему премьер-министру Эллиоту Трюдо, который является отцом действующего главы правительства страны Джастина Трюдо.

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