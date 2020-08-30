Вашингтон, , 01:00 — REGNUM До 16 человек возросло число жертв урагана «Лаура», бушующего на территории американских штатов Луизиана и Техас. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба управления здравоохранения Луизианы в Twitter.

По данным пресс-службы, были зафиксированы ещё две смерти, связанные с ураганом. Погибли 84-летний мужчина и 80-летняя женщина, проживавшие в Аллен-Пэрише. Причиной их гибели стало отравление угарным газом в результате неправильного обращения с электрогенератором, который мужчина и женщина пытались воспользоваться во время урагана.

Всего от отравления угарным газом из-за неправильной эксплуатации электрогенераторов в штатах Луизиана и Техас во время урагана погибли десять человек. Ещё пятеро погибли при падении деревьев, один человек утонул.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган «Лаура» обрушился на штаты Техас и Луизиана 27 августа. В результате воздействия урагана более 500 тысяч потребителей остались без энергоснабжения, в охваченных стихией регионах наблюдаются наводнения и штормовая погода. В настоящее время ураган ослаб до тропической депрессии, скорость ветра в эпицентре стихии понизилась с 33 м/с до 17 м/с.

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