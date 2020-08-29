Берлин, , 21:48 — REGNUM В Берлине в ходе демонстрации против связанных с SARS-CoV-2 ограничительных мер были задержаны десятки человек. Об этом 29 августа сообщила ТАСС представитель полиции.

Арест Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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По словам источника, столкновения между сотрудниками полиции и митингующими произошли на улице Унтер-ден-линден.

«Протестующие вступили в противостояние с полицией, — сказала представитель правоохранительных органов. — Были проведены задержания».

Точное количество задержанных не называется.

Ранее ряд СМИ сообщал, что между сотрудниками полиции и участниками акции протеста в Берлине произошли столкновения.

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