Ярославль, 29 августа 2020, 20:33 — REGNUM В результате крушения сухогруза на Рыбинском водохранилище 28 августа погибли два человека. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Оба погибших обнаружены.
По информации источника ИА REGNUM, один из погибших был курсантом Рыбинского речного училища. На перевернувшемся судне он проходил практику матросом. Ему было 19 лет.
Как сообщает правительство области, опрокидывание судна произошло вследствие течи. На борту сухогруза было более трех тысяч тонн металла, который сейчас находится на дне водохранилища.
Судно принадлежит ОАО «Ярославский речной порт» и взято в аренду ООО «Судоходная компания «Карелкамень». Толкач с баржей следовали из Череповца в Нижний Новгород. В составе экипажа было 7 человек, 5 из которых спасены.
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