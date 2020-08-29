Ярославль, , 20:33 — REGNUM В результате крушения сухогруза на Рыбинском водохранилище 28 августа погибли два человека. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Оба погибших обнаружены.

Затонувший сухогруз Yarregion.ru

«Знаю, что поисковые работы были осложнены погодными условиями — высота волны на водохранилище достигала 1,5 метров. При этом водолазам пришлось обследовать дно на глубине от 16-ти до 20-ти метров в радиусе больше километра, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Однако, несмотря на все трудности, поиск не прекращался и велся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению член экипажа обнаружен погибшим. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших — оба были нашими земляками, жителями Рыбинска».

По информации источника ИА REGNUM, один из погибших был курсантом Рыбинского речного училища. На перевернувшемся судне он проходил практику матросом. Ему было 19 лет.

Как сообщает правительство области, опрокидывание судна произошло вследствие течи. На борту сухогруза было более трех тысяч тонн металла, который сейчас находится на дне водохранилища.

Судно принадлежит ОАО «Ярославский речной порт» и взято в аренду ООО «Судоходная компания «Карелкамень». Толкач с баржей следовали из Череповца в Нижний Новгород. В составе экипажа было 7 человек, 5 из которых спасены.

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