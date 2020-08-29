Ростов-на-Дону, , 20:00 — REGNUM В Ростовской области установили личности погибших в смертельном ДТП на трассе М-4 «Дон». Жертвами аварии стали два подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 29 августа.

Уточняется, что в автокатастрофе погибли два пассажира Hyundai Accent — 15-летняя девочка и 17-летний юноша. Среди пострадавших водитель иномарки — предполагаемый виновник аварии, управлявший автомобилем без права управления. Также пострадали два человека, находившиеся в Toyota Land Cruiser Prado.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла утром 29 августа на участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.

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