Ростов-на-Дону, , 17:20 — REGNUM В Таганроге Ростовской области на территории хозяйственных построек, расположенных на улице 3-й Надгорной, вспыхнул крупный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 29 августа.

Информация о возгорании в экстренные службы поступила в 16:26 мск. Площадь пожара, по предварительным оценкам, составляет 500 кв. метров. К месту происшествия прибыли 43 человека и 13 единиц техники.

«В связи с угрозой распространения огня объявлен повышенный ранг пожара. Обстановка уточняется», — уточнили в ведомстве.