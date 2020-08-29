Пекин, , 16:38 — REGNUM Число жертв обрушения двухэтажного отеля на севере Китая, по последним данным, выросло до 17 человек, еще 28 получили различные травмы. Об этом 29 августа сообщило агентство Синьхуа.

Трагедия произошла утром 29 августа в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь провинции Шаньси. Ранее сообщалось о 13 погибших.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока не называются.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа в китайской провинции Шаньси произошло обрушение двухэтажного отеля.

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