Тюмень, , 16:10 — REGNUM Тюменских охотников, добывших или обнаруживших павших диких птиц, просят оказать содействие ветеринарным службам области и сдать дичь для проведения исследования на высокопатогенный птичий грипп. Об этом сообщает Госохотдепартамент по региону.

Для сдачи пробы охотникам следует обратиться в ветеринарную службу района или города.

Напомним, в селе Сладково Тюменской области введён карантин по птичьему гриппу. Аналогичные карантины введены в очагах заражения птичьим гриппом в Курганской и Омской областях.

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