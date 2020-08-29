Пекин, , 15:59 — REGNUM В китайской провинции Шаньси произошло обрушение двухэтажного отеля, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Центральное телевидение Китая.

Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси утром 29 августа. Первоначально сообщалось, что под завалами могут находится 37 человек. Но в результате спасательной операции из-под руин здания были извлечены 13 трупов и 30 выживших.

Сколько еще людей могут находится под обломками здания, пока неизвестно. В момент обрушения в гостинице проходил банкет.

Причина обрушения выясняется. В поисково-спасательной операции задействованы более 700 человек.