Киев, , 08:31 — REGNUM Депутату Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Гео Леросу в Киеве подожгли машину. Об этом народный избранник сообщил 28 августа вечером на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, сомнений в том, что это был поджог, нет. Со ссылкой на свидетелей произошедшего, он также уточнил, что в квартире на четырнадцатом этаже дома, у которого был припаркован автомобиль, был слышен хлопок.

Лерос добавил, что приехавшая на место происшествия лаборатория полиции выяснила, что камера видеонаблюдения с соседнего дома, которая была направлена на место парковки, где находилось транспортное средство, перестала работать в режиме записи две недели назад.

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Напомним, 20 марта депутат Рады Гео Лерос был уволен с должности внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского.