Лесозаводск, Приморский край, , 08:21 — REGNUM В Лесозаводском городском округе Приморского края из-за подтоплений в результате сильных дождей, вызванных воздействием тайфуна «Бави», введён режим ЧС. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сильные дожди продолжают идти на большей части территории края, но наиболее сложная ситуация, по данным министерства ГО и ЧС, возникла в Лесозаводском городском округе.

«В связи с подтоплениями в селе Ружино введён режим ЧС муниципального характера — ущерб уточняется», — приводится в сообщении заявление «чрезвычайного» министерства.

Напомним, что в регионе 29 и 30 августа продолжится формирование дождевых паводков. В связи с объявленным ранее из-за тайфуна «Бави» штормовым предупреждением количество осадков в некоторых районах региона может достигнуть 80−120 мм (70−100% месячной нормы). Подтопленными могут оказаться участки сельхозугодий, дорог и хозяйственные объекты в Красноармейском, Дальнереченском, Анучинском, Чугуевском, Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Лазовском, Ольгинском и Кавалеровском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Бави» уже принёс на запад Приморского края опасный уровень осадков, но основной удар стихии в регионе ожидается 28 и 29 августа. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере края, где берут начало многие реки, и переполнение которых «может привести к опасным гидрологическим последствиям».

Читайте ранее в этом сюжете: Тайфун «Бави» принёс в Приморье серьёзные осадки