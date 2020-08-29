Тюмень, , 07:42 — REGNUM В селе Сладково Тюменской области введён карантин по птичьему гриппу. Распоряжение главы региона Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

Падёж 20 уток и кур выявил наличие вируса. Специалисты Управления ветеринарии Тюменской области полагают, что источником заражения стало озеро, где водится дикая водоплавающая птица. Тем временем все птицефабрики региона перешли на закрытый режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышки птичьего гриппа в конце августа 2020 года зафиксированы в Омской и Курганской областях.

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