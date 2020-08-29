Кейптаун, , 07:28 — REGNUM Водитель автомобиля в ЮАР попытался объехать курицу, выбежавшую на дороге, однако во время маневра врезался в жилой дом, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что авария произошло в городе Верулам. При этом сначала виновник ДТП заявлял, что на дорогу выбежал ребенок, но затем признался, что пытался объехать курицу. Из-за неудачного маневра его автомобиль съехал по лестнице и врезался в жилой дом. В результате аварии сам водитель и его пассажир получили травмы, их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа грузовой автомобиль, перевозивший людей, перевернулся на востоке Кубы. В результате аварии погибли два человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.