Новосибирск, , 07:31 — REGNUM В Новосибирске в многоквартирный дом в микрорайоне Пашино врезался легковой автомобиль. По информации УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, в результате столкновения один человек погиб и ещё один получил ранения.

«Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжёлыми травмами», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что первоначально автомобиль, водитель которого был в нетрезвом состоянии, врезался в припаркованную у дома автомашину. После чего уже оба автомобиля — в подъезд жилого дома.

В настоящее время подразделения МЧС разблокировали двери подъезда. Водитель автомобиля задержан.

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