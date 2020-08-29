Курган, , 07:07 — REGNUM В двух районах Курганской области введён карантин по птичьему гриппу. Инфицированные птицы в трёх подсобных хозяйствах в селах Частоозерье и Мансурово. Распоряжение главы региона Вадима Шумкова опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации России.

К птичьему гриппу наиболее восприимчивы индюки и куры, отмечают в региональном управлении Россельхознадзора. Переносчиками вируса являются дикие птицы. Болезнь приносит большой экономический ущерб. Для человека заболевание является малопатогенным.

Во время карантина запрещена торговля птицей, её выгул за границами домовладений, вывоз птицы, яиц и кормов на другие территории. Таже запрещён завоз птицы без вакцинации от гриппа.

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