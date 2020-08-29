Киев, 29 августа 2020, 05:52 — REGNUM Истребитель Су-27 украинских ВВС снёс дорожный знак, заходя на посадку во время учений в Ровенской области. Видео инцидента 28 августа показал телеканал «2+2».
Во время учений истребитель совершал посадку на трассе «Киев-Чоп» и задел дорожный знак. Конструкция была снесена, при этом обломки знака оставались на воздухозаборнике самолёта во время повторного взлёта.
Ранее в пресс-службе воздушного командования «Центр» ВВС Украины сообщили, что учения с элементами посадки на автомобильную магистраль стали частью подготовки и отработки задач «с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан».
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