Киев, , 05:52 — REGNUM Истребитель Су-27 украинских ВВС снёс дорожный знак, заходя на посадку во время учений в Ровенской области. Видео инцидента 28 августа показал телеканал «2+2».

Во время учений истребитель совершал посадку на трассе «Киев-Чоп» и задел дорожный знак. Конструкция была снесена, при этом обломки знака оставались на воздухозаборнике самолёта во время повторного взлёта.

Ранее в пресс-службе воздушного командования «Центр» ВВС Украины сообщили, что учения с элементами посадки на автомобильную магистраль стали частью подготовки и отработки задач «с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан».

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