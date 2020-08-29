Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Гражданин Китая Хайчжоу Ху арестован в США по обвинению в нарушении коммерческой тайны во время его исследовательской работы в университете Вирджинии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, проводивший исследования в университете Вирджинии, был арестован сегодня и обвинён в нескольких федеральных преступлениях через несколько дней после того, как попытался сесть на самолёт в Китай», — говорится в сообщении.

Как следует из заявления ведомства, 34-летний Ху обвиняется в противозаконном доступе к информации на защищённом компьютере и краже с него данных, являющихся коммерческой тайной.

25 августа в аэропорту Чикаго в отношении ожидающего посадки на самолёт в Китай Ху была проведена проверка, обнаружившая, что он завладел программным кодом для симуляции биологических исследований, разработанным учёными университета Вирджинии.