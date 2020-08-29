Токио, , 03:30 — REGNUM Полиция Японии задержала 15-летнего подростка, напавшего на женщину с ножом на юго-западе страны, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что раненую девушку обнаружили на полу в женском туалете в торговом центре города Фукуока. Пострадавшую срочно направили в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

По подозрению в нападении был арестован 15-летний местный житель. При обыске у него был обнаружен нож. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Японии проверяют его на причастность к инциденту.