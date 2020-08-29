Сан-Диего, США, , 02:21 — REGNUM По меньшей мере двое военнослужащих погибли и еще трое получили различные травмы в результате падения военного вертолета Black Hawk в американском штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на вооруженные силы США.

Воздушное судно проводило тренировочный полет недалеко от города Коронадо на острове Сан-Клементе. Причины крушения не называются. Начато расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа неизвестные обстреляли военный вертолет UH-1N Huey который выполнял учебно-тренировочный полет в американском штате Вирджиния. Экипажу удалось посадить боевую машину на аэродроме Манассас.

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