Порт-о-Пренс, , 01:46 — REGNUM Не менее 31 человека погибло от последствий тропического шторма «Лаура» в Гаити, сообщается на сайте управления по вопросам безопасности государства.

Ранее было известно о более чем 20 жертвах шторма. Еще восемь человек получили ранения. Из-за стихии повреждены более 2,3 тысячи домов и затоплены свыше 6,2 тысячи жилых помещений. Больше всего последствия шторма ощутили жители юго-востока и запада Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа стало известно, что в США шторм «Лаура» привел к гибели по меньшей мере 14 человек.