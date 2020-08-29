Мальмё, Швеция, , 01:29 — REGNUM Специальные машины для разгона демонстрантов использовали шведские полицейские для того, чтобы пресечь беспорядки в городе Мальмё на юге страны, начавшиеся после инцидента с сожжением Корана, передает телеканал SVT.

В городском районе Русенгород собрались около 300 человек. После прибытия полиции участники демонстрации начали кидать в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнические изделия. Кроме того, протестующие устроили костер из покрышек и пиломатериалов.

Напомним, публичное сожжение Корана, несмотря на запреты властей, устроил перед Исламским центром в Русенгорде лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Швеции Расмус Палудан.

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