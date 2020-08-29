Вашингтон, , 02:06 — REGNUM В американских штатах Луизиана и Техас от урагана «Лаура» погибли 14 человек. Об этом со ссылкой на местные власти 28 августа сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, восемь человек умерли из-за отравления угарным газом, когда они неправильно использовали электрические генераторы в своих укрытиях. Ещё пять человек погибли из-за упавших деревьев, один человек утонул.

Напомним, 27 августа ураган «Лаура» обрушился на побережье США в штатах Луизиана и Техас. К настоящему времени он ослаб до тропической депрессии. из-за его воздействия около 600 тыс. домов в Техасе, Луизиане и Арканзасе лишились подачи электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана) в результате урагана «Лаура» упал с постамента памятник армии Конфедеративных Штатов Америки .

Читайте также: Ураган «Лаура» снес памятник конфедератам в Луизиане

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от шторма «Лаура» в США увеличилось до шести

Читайте развитие сюжета: В Гаити число погибших из-за шторма «Лаура» увеличилось до 31