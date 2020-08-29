Додома, , 00:46 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в районе Кишапу на северо-западе Танзании, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что авария произошла на шоссе Шинянга — Мванза. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автобусом. В ДТП погибли пять человек. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа автомобиль столкнулся с фургоном на северо-западе Нигерии. В результате аварии погибли 12 человек.

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