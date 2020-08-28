Порт-Луи, , 18:40 — REGNUM У побережья Маврикия обнаружены 40 туш погибших дельфинов — 38 на берегу и две в море, 28 августа сообщает агентство Reuters.

Мертвых дельфинов в районе разлива нефтепродуктов с танкера Wakashio на Маврикии начали находить после того, как 24 августа судно было отбуксировано и затоплено для предотвращения усугубления экологической катастрофы.

Пока точно неизвестно, связана ли массовая гибель дельфинов с разливом нефтепродуктов или затоплением танкера. В ближайшее время специалисты проведут вскрытие обнаруженных туш.

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