Кострома, , 18:38 — REGNUM В Костромской области 12-летний мальчик травмировался, упав в шахту лифта недостроенного здания. Об этом 28 августа сообщает СУ СК РФ по региону.

Недостроенное здание больницы Фото СУ СКР по Костромской области

Инцидент произошёл в посёлке Судиславль. Подросток забрался в недостроенную больницу через незапертое окно. В результате падения юноша получил перелом бедра. Примечательно, что недострой находится в собственности Судиславского муниципального района. Решение суда о консервации опасного объекта было принято ещё в 2017 году.

Напомним, что в Костромской области за месяц это второй случай, когда дети травмируются на недостроенных и заброшенных объектах. Так, 9 августа в Сусаниском районе обрушившая стена бесхозной постройки придавила двоих детей — 13-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. Девочка погибла, а юношу с тяжёлыми травмами позвоночника доставили в больницу.

По ситуации в Судиславле следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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