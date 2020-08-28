Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM В Петербурге спасатели обнаружили в квартире, куда приехали на вызов о пожаре, двух истощенных маленьких детей. В доме вместе с ними находились неадекватные родители. Об этом 28 августа рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о задымлении квартиры в доме 39/1 по проспекту Большевиков поступило на пульт дежурного в 14:46 мск. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение установило, что причиной задымления стала подгоревшая пища.

«Внутри находились хозяева в неадекватном состоянии и двое малолетних детей с признаками истощения. На место были вызваны сотрудники полиции», — отметили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что детям на вид 2 и 4 года.

По данному факту проводится проверка. «По ее результатам будет принято процессуальное решение. Решается вопрос о привлечении родителей данных детей к ответственности», — подчеркнули в Главке МВД.