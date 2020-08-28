Лион, Франция, , 18:15 — REGNUM Несколько миллионов евро похищено из Банка Франции, пишет 28 августа Le Progrès.

Вооружённое нападение Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Макл Манн. 1995. США

Деньги были отняты у инкассаторов в городе Лионе группой бандитов, напавших на перевозившую деньги машину. Автомобиль был остановлен двумя микроавтобусами после его выезда из здания Банка Франции.

Бандиты угрожали инкассаторам оружием, а похитив деньги, подожгли машину. Позже они сожгли и микроавтобусы, на которых совершили ограбление.

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