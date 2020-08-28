Бузулукский район, , 17:51 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Колтубановский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

На месте тушения пожара создано три боевых участка, привлечен пожарный поезд. Пожарные отмечают, что ликвидация ЧП осложняется жаркой, сухой, ветреной погодой.

По оперативным данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. В результате пожара пострадали 11 домов (в том числе один нежилой) и 12 надворных построек.

К месту пожара вылетел вертолет МИ-8 ФГБУ «Жуковский АСЦ». Приводится в готовность ИЛ-76 Минобороны.

Напомним, из-за крупного пожара в Бузулукском районе введен режим ЧС.

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