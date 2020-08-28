Кемерово, , 17:34 — REGNUM В Кемеровской области в отношении 55-летней жительницы Крапивинского района возбуждено уголовное дело. В региональном управлении СКР уточнили, что она укусила сотрудника полиции. дело возбуждено по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Выяснилось, что в августе 2020 года между пассажиром и контролёром одного из пассажирских автобусов произошла словесная ссора. Водитель общественного транспорта вызвал сотрудников полиции. Прибывший участковый уполномоченный попросил нарушительницу проследовать с ним в отдел полиции. Она отказалась и стала удерживаться за поручни. Участковый уполномоченный попытался вывести её из салона автобуса, но она укусила его за руку. Женщину доставили в отдел полиции, вызвали следственную группу. Со следствием она не сотрудничает, от дачи показаний отказывается.

Расследование уголовного дела продолжается.