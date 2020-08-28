Гома, Конго, , 17:25 — REGNUM Группа бандитов расправилась с детьми, которые пришли на экзамены в начальной школе в посёлке Катанга (провинция Северное Киву, Демократическая Республика Конго), сообщает 28 августа Aktuality.

Как рассказал Приска Камала, министр образования Северного Киву, боевики убили пятерых школьников, похитили преподавателя и ещё группу учеников. Ведётся расследование инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа в 30 км от города Бени (Северное Киву, ДР Конго) группировка из Уганды «Союзные демократические силы» совершила убийство 20 человек.

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