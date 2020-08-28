Йошкар-Ола, , 16:28 — REGNUM В Межрайонное отделение судебных приставов поступили исполнительные документы об обращении взыскания в доход Российской Федерации имущества, зарегистрированного за экс-главой Марий Эл Леонидом Маркеловым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов).

Судебный пристав Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Также имущество принадлежало ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент», ООО «Воскресенский парк».

Для оперативного исполнения требований была создана специальная группа судебных приставов.

В перечень изымаемого имущества входит недвижимость жилая и нежилая на общую сумму более 2 млрд рублей, транспортные средства примерно на 19 млн рублей, акции на сумму около 40 млн рублей, а также картины, сувенирное оружие, монеты, наручные часы, посуда и ручки из драгоценных металлов, золотые слитки на сумму около 25 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признает вину.

Причем Кривашу обвинение предъявлено заочно, он был объявлен в розыск. Однако, по словам адвоката, он находится на лечении.

С иском об изъятии имущества Маркелова в феврале 2019 года обратилась Генпрокуратура РФ. Общая стоимость имущества оценивалась в 1,5 млрд рублей.

В сентябре прошлого года Генпрокуратура в рамках рассмотрения иска о взыскании незадекларированного дохода в счет государства уточнила список имущества, стоимость которого выросла еще на 600 млн рублей. Предметом иска являлись 120 объектов недвижимости, 16 транспортных средств, часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, около $224 тысяч, €660 тысяч. Кроме того, конфискации подлежит и обнаруженный земельный участок стоимостью 9 млн рублей, торговый центр на 156 млн рублей и спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей. Также будут отданы государству две квартиры на 22 млн рублей, 950 наименований предметов роскоши общей стоимостью около 30 млн рублей, средства в банках на 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер».

Перечень изъятого в доход государства имущества, которое принадлежит обвиняемому и его родственникам, судья в ходе заседания в ноябре 2019 года зачитывал около трех часов.

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