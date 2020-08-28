Оренбург, , 16:22 — REGNUM В Илекском и Бузулукском районах Оренбургской области 28 августа произошли крупные пожары. По данным ГУ МЧС по региону, в поселке Колтубановский Бузулукского района пострадали 12 надворных построек, в райцентре Илек — пять.

В Илекском районе происходит горение сухой травы, огонь перекинулся на постройки в селе. Площадь пожара составила 2 га. В настоящее время он локализован. Эвакуации не проводилось. В Бузулукском районе также пожар локализован — на площали 1,7 тыс. квадратных метров.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, надзорное ведомство проводит проверку обстоятельств возникновения крупных возгораний в двух районах.

«В настоящее время на месте пожаров прокурор Илекского района и Бузулукский межрайонный прокурор координируют действия аварийно-спасательных служб и организуют решение вопросов размещения людей, проживавших в пострадавших от огня жилых помещениях, а также возможного оказания им необходимой медицинской помощи и обеспечения их дальнейшей жизнедеятельности», — сказали в прокуратуре.