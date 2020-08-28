Курск, , 16:03 — REGNUM В Курске жители улицы Нижней Набережной пожаловались на загрязнение воды в реке Тускарь вблизи ТЭЦ-4 (ПАО «Квадра»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в частности, они пожаловались на неприятный запах и красный оттенок воды в реке.

По словам председателя регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константина Полякова, экологи сразу выехали на место с лабораторным оборудованием.

Экологи зафиксировали сброс в реку Тускарь. Предположительно, причиной неприятного запаха и странного цвета воды стали хозяйственно-бытовые сточные воды. Были взяты пробы воды. Специалисты определят их состав и проверят на превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Результаты исследований станут известны в течение десяти дней.