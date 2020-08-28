Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Крупный пожар на улице Вавилова в Ростове-на-Дону удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 августа.

«В 15:34 мск объявлена локализация пожара на площади 375 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожару на улице Вавилова был присвоен второй ранг сложности. В двухэтажном здании расположены магазин и автомойка. К тушению привлечено 70 человек и 24 единицы техники.

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